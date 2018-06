Kateřina Hamrová svlékala Sámera Issu

Sotva Kateřina Hamrová spatřila na večírku Sámera Issu, začala hovořit o tom, že má za sebou první rozvodové stání. Že by hledala jiného partnera však razantně popřela.

Nejprve si na hlavě nechala vytvořit podivný účes a potom se odvážně přiblížila k Issovi. „Máš krásně vypracované bříško,“ řekla Hamrová na adresu Sámera, když mu vyhrnula tričko a pořádně si ho poplácala. Sámer sice zrudl, ale zájem dívek a žen mu nebyl nikdy cizí.

To se ukázalo i v Clubu Vertigo, protože později se k němu do náruče stočila přítulná blondýnka, ze které se vyklubala Sámerova velmi dobrá kamarádka, houslistka Pavla Dubná. "Jsme kamarádi, nic víc," vyvracel Sámer zvěsti, že jsou pár. V milostných záletech Sámera se už jen málokdo vyzná, tak uvidíme, s kým se nakonec ve svém bytě na pražské Hanspaulce uhnízdí...

Pomeje tuhnul

Kadeřnickou show uváděl herec a producent Jiří Pomeje. Nechal se nastříkat samoopalovacím krémem a čekal, že chytne pěkný bronz. „Přátelé, nevím, jestli hnědnu, ale můžu říct, že tuhnu,“ řekl Pomeje trochu nejistě. Po chvíli však skutečně zhnědl a na večírku platil za pořádného šviháka, který jako by se právě vrátil od moře. Jiří Pomeje byl tak spokojen, že si od pěkných kadeřnic nechal upravit ještě vlasy.

Pavel Novotný: Nejím, ale kouřím

Syn známého baviče Pavel Novotný vzbudil zase rozruch. I přes zákaz svého otce stále více kouří. „Nejím, tak to musím nějak vyvažovat,“ argumentoval Pavel, který i s otcem skutečně hubne, a to před zraky televizních kamer v pořadu TV Prima Jste to, co jíte.