Kateřina Hamrová se vrací do televize

Byla dramaturgyní a scenáristkou pořadu Tabu na Nově, který moderoval Roman Šmucler a v němž, jak sama říká, potkala největší úchylky světa. Pak dělala Akta na Primě nebo Černé ovce v České televizi a jednoho dne se rozhodla publicistiku opustit.

"Byla jsem vydíraná člověkem, o kterém jsem točila do České televize reportáž. Vyhrožoval mi, že ublíží mým dětem, a to riziko bylo pro mě neúnosné," vzpomíná. Strach o Annu Marii, které je šest let, a pětiletou Marii Annu má prý pořád, ale věří v osud. "Co se má stát, to se stane."

V těchto dnech začíná připravovat první reportáže. Jedna z nich je o domácím násilí. "Je to pojem, který náš zákon nezná, takže manželé, kteří se hádají, můžou zajít až tak daleko, že se zabijí. Teprve pak se jejich případem někdo zabývá," vysvětluje.

I když je vdaná, poznala na vlastní kůži, jak to může vypadat, když se manželé nejsou schopni domluvit. "Dnes už se radši snažím hádkám předejít, protože emoce jsou hrozná věc a hrocení emocí ještě horší," říká.