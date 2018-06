Střelkyně Kateřina Emmons je podruhé těhotná. Rodit bude v létě v Plzni

"Jsem ráda, že to tak hezky vyšlo na léto. Budeme moci brzy ven na procházky," těší se na přírůstek do rodiny olympijská vítězka z Pekingu, která šťastnou novinu oznámila na své stránce.

Pohlaví dítěte zatím rodiče neznají, ale nechají si ho prozradit, protože jsou prý strašně zvědaví.

"Pokud to bude chlapeček, tak budu muset více nakupovat, protože máme samé holčičí věci po Julince," prozradila sportovkyně.

Střelkyně Kateřina Emmons s dcerou Julií

Sourozence už se nemůže dočkat ani malá Julinka. "Ohromně se už těší. Když jsme v září a říjnu pomáhali kamarádům s hlídáním, moc ji to bavilo. Je rozhodnutá, že to bude sestřička. Už dokonce vymyslela i jména, dvě pro holčičku a jedno také pro chlapečka," řekla Kateřina.

Emmons bude rodit opět v Čechách, v plzeňské porodnici, kterou mají pět minut od bytu. A kdy se vrátí ke střelbě?

"Teď se to těžko odhaduje, ale chtěla bych na mistrovství světa v roce 2014. To ale za předpokladu, že vše půjde dobře, že budu zdravá a konkurenceschopná," dodala trojnásobná olympijská medailistka, která Vánoce stráví s rodinou u manželových rodičů v New Jersey.

"Už jsme ozdobili stromeček. Teď ještě upečeme nějaké typicky české cukroví, na to už se moc těší Julinka. Tady se sice také dělá cukroví, ale spíš takové jednoduché a ne moc zdobené. Jinak 24. prosince přijde Ježíšek, který nadělí dárečky pod stromeček a 25. ráno nám něco přinese do pověšených punčoch Santa," prozradila nastávající maminka.

