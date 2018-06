Kateřina Brožová se na rautu léčila

FOTOGRAFIE Z RAUTU

Generální ředitel televize Nova byl s pořadem spokojen, ale definitivní verdikt prý řekne až přijdou čísla sledovanosti.

Do společnosti vyvedl jednu ze svých dcer - Pavlu, která je, jak pravila druhá nejstarší. V hledišti se dobře bavila, ale jestli by sama chtěla bavit lidí zatím neví. Chodí v Český Budějovicích do gymnázia, nejraději ze všeho hraje tenis a kdyby měla zvolit nejoblíbenější tvář Novy, dala by hlas Miloslavu Šimkovi.

Veronika Žilková měla s sebou dvanáctiletého syna Cyrila a dotěrné otázky novinářů, co říká úspěchům své dcery Agáty v soutěži Miss, odrážela přáním, aby Agáta dokončila školu a dostala se na vysokou. - více zde

Karel Voříšek se staral o Janu Adámkovou jako o vlastní. "Na obrazovce budu určitě do konce února," řekla moderátorka Televizních novin, která pak nastoupí na mateřskou dovolenou. Co se narodí prý ví, ale nepoví. "Ale určitě to bude velké dítě, můj syn Petr byl také veliký, měl skoro pět kilo," řekla Jana, která předpokládá, že stejně jako poprvé, dojde i tentokrát na císařský řez.

Na večírku nechyběla ani Voříškova předcházející spolupracovnice Nicol Lenertová. Přišla se zpěvákem Robertem N., s nímž nazpívala CD a a v pondělí spolu zapějí na vyhlašování Fotbalisty roku.

Lenka Hornová měla růžové šaty, na které si vlastnoručně zhotovila květinu s černými pírky, aby je prý pozvedla. Klopýtnutí své kolegyně Dankové při příchodu na jeviště s úsměvem ohodnotila: "To udělala schválně, aby se zviditelnila." Pro Hornovou je stále nejvýraznější osobností Novy exmoderátorka a kamarádka Mirka Čejková.

Sabina Laurinová už je veselejší, z partnerské krize se pomalu dostává a pro Novu chystá večer ke svátku všech zamilovaných, k Valentýnu.

Značnou pozornost vzbuzovali manželé Šmuclerovi, kteří se zanedlouho i s dcerou vypraví na přednáškové turné do Ameriky. Roman si odnášel cenu za soutěžní pořad 1 proti 100, zatímco jeho ženu, ač stihla schválit ještě scénář tohoto večera, už diváci vnímali jako bývalou programovou ředitelku. Na večírku ale bylo vidět, že se těšila oblibě svých podřízených.

Lucie Borhyová už dostala několikátou cenu a zřejmě s ní počítala, protože si oblékla nápadné žluté šaty. Kdosi z přítomných je nazval Sluneční.

ČTĚTE TAKÉ:

DIVÁCI NOVY OCENILI POJIŠŤOVNU ŠTĚSTÍ