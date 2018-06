Kateřina Brožová oslaví Kristova léta

9:50 , aktualizováno 9:50

Herečka a zpěvačka Kateřina Brožová, oslaví v pátek 9. února, své 33. narozeniny. Žádná pompézní oslava se však konat nebude, protože Kateřina jde celý den a pak i večer z práce do práce. "To je ovšem svým způsobem také oslava, protože co by někteří lidé dali za to, kdyby tolik práce měli," usmála se jedna z momentálně nejhezčích českých hereček.

