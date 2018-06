Kateřina Brožová: Oficiální partner? Takový teď není

V rozhovoru pro Story s sobě mluví jako o soběstačné ženě, která se bez mužů dokáže obejít i v situacích, kdy by chlapská pomoc byla víc než potřebná.

Kateřina Brožová po boku svého údajně bývalého partnera Petra Kovarčíka (červenec 2009)

"Někdy je toho, pravda, na jednu ženskou moc, ale mně to do jisté míry takto vyhovuje. Je fajn být svou paní. Ale to neznamená, že bych si nepřála mít kompletní rodinu," vysvětlila herečka, která byla již jednou vdaná, a to s podnikatelem Zdeňkem Tomanem.

K případné druhé svatbě se zatím staví spíše zády. "Co bych chtěla, je jedna věc, co se stane nebo co mi bůh dopřeje, věc druhá. Jsem fatalistka a to, co se má stát, stane se."

O Kateřině Brožové se v posledních týdnech mluvilo v souvislosti s možnou kandidaturou do Sněmovny. Po politické cestičce, kterou jí vydláždila ČSSD, se ale nakonec nevydala. "Důvodů je víc a nechci je ventilovat. Ten zásadní byl, že jsem začala mnohem víc přemýšlet o tom, do čeho vlastně jdu, co to pro mě znamená a jak by můj další život měl vypadat," dodala. - čtěte Brožová vzdala kandidaturu, na poslancování by neměla čas