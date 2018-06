Kateřina Brožová je rozvedená

Zdeněk Toman byl v budově soudu už 20 minut před přelíčením. Opálený, pohublý, doprovázený advokátem. „Nechte toho,“ odháněl od sebe fotografy, a sotva prošel bezpečnostním rámem, zamířil rovnou do druhého patra.

Kateřina Brožová svůj příchod načasovala. Do soudní budovy vstupovala doslova pár vteřin před začátkem stání. Na očích měla brýle, takzvané zrcadlovky, na sobě jednoduchý bílý svetřík a černé kalhoty. Ve tváři výraz tragického smutku, který v ní zůstal až do konce. Posléze k němu přibyly i slzy.



Polibkem to začalo...

Už když stoupala po schodech, ruka jí podvědomě vyletěla k očím, aby setřela první z nich. Na slzy však bylo ještě příliš brzy. Předcházelo jim setkání s násilnickým manželem. Mohl to být nejkritičtější okamžik včerejšího odpoledne, ale nakonec z toho byl hollywoodský doják. I Tomanovi totiž podvědomě vyletěla ruka, a dokonce dopadla na její tvář. Tentokrát však netrestala. Naopak! Toman svoji manželku něžně pohladil a také políbil.

Pak se jako dvě harmonické bytosti, které mají před sňatkem, a nikoliv před rozvodem, odebrali mimo dosah novinářů a fotografů i svých právních zástupců. Do soudní síně už vstupovali jako spiklenci. Pár minut nato byla veřejnost z jednání vyloučena.

Za zavřenými dveřmi se pak znovu probíralo jejich manželské soužití. Poprvé se dostal jejich „případ“ před soud v prosinci minulého roku, když Kateřina Brožová podala návrh na rozvod a návrh na úpravu poměrů k nezletilé dceři v době po rozvodu. Během prvního stání jí byla svěřena do péče dvouletá Kačenka a „přiklepnuty“ alimenty ve výši 25 tisíc korun měsíčně. V lednu požádali manželé o odročení rozvodového řízení s tím, že se pokusí rodinný život s ohledem na dceru ještě zachránit. Včera se už Toman k manželčině žádosti o rozvod připojil.

... a polibkem to skončilo

Výslech manželů trval čtyřicet minut. Pak přišlo přerušení. Když se otevřely dveře soudní síně, Kateřina si stírala slzy. Toman, zdánlivě klidný, vzal situaci do svých rukou. S klíčem v ruce odvedl manželku na druhý konec chodby. Tam v kanceláři předsedkyně senátu JUDr. Marcely Brejšové strávili o samotě posledních patnáct minut svého manželství. Dokonce pod zámkem. Toman totiž dveře zevnitř uzamkl. A Brožová se nijak nevzpouzela. Přitom ještě před pár týdny v podobné situaci přivolala policii. Tenkrát ji manžel uzavřel v pokoji jejich jevanské vily a řekl údajně, že si jde pro zbraně. Aby se jí podařilo s dcerou zachránit, rozbila rukou skleněnou výplň dveří, přičemž se pořezala. Včerejší den v Kolíně však jako by všechna příkoří spláchl.

Poté, co předsedkyně senátu prohlásila manželství za rozvedené, odebrali se exmanželé se svými právníky do připravených mercedesů. Definitivní sbohem si dali opět polibkem. To už měl slzy v očích i Toman.

Protože jejich rozvod byl tzv. klasický, čeká bývalé manžele ještě majetkové vypořádání. Na něm by se měli domluvit v následujících třech letech. Pokud tak neučiní, rozhodne o něm soud. Ve hře je přitom značný majetek. Toman však tvrdí, že Brožová na něj nemá nárok, neboť ho nabyl před vstupem do manželství. To trvalo od roku 1997.