Považuji ho za neslušného člověka, říká Brožová o muži Vondráčkové

V lednu soudy uložily Michalovi povinnost omluvit se na vlastní náklady v celoplošném rádiu, deníku a také na portálu iDNES.cz. Jelikož ale nebylo upřesněno, v jakých časech v rádiu, potažmo na jakých místech v deníku a na portálu se má znění textu vyjímat, manžel Vondráčkové pojal nařízení soudu po svém.

Například tištěná verze omluvy se objevila mezi inzeráty na zvířata.

Celý spor vznikl kvůli výrokům Martina Michala v rádiu, kde obvinil Kateřinu Brožovou, že může za neúspěch muzikálu Hello, Dolly!, v němž nahradila jeho manželku Helenu Vondráčkovou. Obě zpěvačky pak přirovnal podle jejich pěveckých kvalit ke značkám automobilů, přičemž Vondráčková je podle něj mercedes, zatímco Brožová trabant.

"Martin Michal mě obvinil z toho, že jsem potopila muzikál Hello, Dolly! v Bratislavě, proto jsem se s ním soudila. To, že přišly další urážky z jeho strany, to tak patří, myslím, k jeho povaze," řekla Brožová, která nakonec u soudu se žalobou uspěla. Peněžní odškodnění jí ale Michal dávat nemusí.

Martin Michal a Helena Vondráčková

"Já jsem spokojená, že jsem vyhrála soud. Podotýkám, že trval čtyři roky, nebylo to vůbec jednoduché," popsala herečka. O usmíření Brožová pochybuje: "Pokud se ten člověk omluví osobně, tak možná, ale nepředpokládám to."

Brožová teď dostala další muzikálovou roli v novém kusu Michala Davida Kat Mydlář.