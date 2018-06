Kateřina Brožová je i není trabant, rozhodl soud

„Ano, tuto zprávu jsem dostal a podáme dovolání,“ řekl iDNES.cz Martin Michal, který je s manželkou Helenou Vondráčkovou na dovolené v Americe.

Celý spor spustil Michalův rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým v pořadu Křížový výslech, Michal tehdy neváhal na otázku, zda je Kateřina Brožová stejná kategorie jako Vondráčková, odpovědět: „Tak to vůbec nemůžete srovnávat. To je, jako byste k sobě přirovnával trabant a mercedes!“ - čtěte Martin Michal přirovnal Brožovou k trabantu, Helenu k mercedesu

Brožová, která na sporu nechala dva roky života a spoustu peněz i času, to vidí trochu jinak. „Tento spor se bohužel zúžil jen na výrok trabant-mercedes, jenže má to hlubší význam. Jde o dobu, kdy jsem v Bratislavě účinkovala v muzikálu Hello, Dolly!. Martin Michal tehdy prohlásil, že nechá představení stáhnout a odvolat ředitelku, oboje se poté stalo a s prozatímním vedením tehdy kul pikle a pokusil se mě z role stáhnout a vrátit Helenu, ale to se mu nepovedlo. Na tohle jsem samozřejmě reagovala, aby on vzápětí prohlásil, že představení skončilo mojí neschopností, a to je součástí žaloby,“ řekla iDNES.cz Kateřina Brožová, které soud dal opět za pravdu.

Celý spor je přitom rozdělen na dvě žaloby - ochranu osobnosti a nekalou soutěž. „Soud na ochranu osobnosti prohrála už v prvním kole a zaplatí nejen soudní poplatky, ale bude taky platit nám. V nekalé soutěži byla skutečně úspěšná, protože soud rozhodl, že jako jednatel-fyzická osoba bych takové věci neměl říkat,“ uvedl Martin Michal, kterému vrchní soud nařídil omluvu.

„Budeme podávat dovolání,“ dodal Martin Michal.

Brožová je s verdiktem spokojená. „Tenhle druhý rozsudek beru jako zadostiučinění. Dva roky života se bráním a čelím špinavým lžím osočením tohodle špinavého člověka, stálo mě to mnoho energie a nervů,“ dodala na závěr Brožová.