Trable Brožové: dcera se zranila ve škole, 78letá maminka upadla v metru

"Kačka má zvrtnutý kotník a chodí o berlích a maminka si rozbila hlavu a má plno pohmožděnin. Ujali se jí tři mladí muži a pomohli jí a já nemám jinou možnost, jak jim poděkovat, tak bych to ráda udělala tímto způsobem. Bylo to na metru Invalidovna a maminka říkala, že byli tak ve věku osmnáct až dvacet let. Nebýt jich, tak nevím, vždyť je jí už sedmdesát osm let," říká herečka.

Život jí ztrpčuje i výstavba kanalizace, se kterou začala obec nedaleko Prahy, v níž bydlí. Zvlášť teď, kdy se její dcera pohybuje o berlích.

Kateřina Brožová s dcerou

"Naše úzká ulice, kde sotva projede jedno auto, je rozkopaná, takže musíme s berlemi a vůbec tím vším zrovna na začátku školního roku překonávat takové překážky. Přitom se tahle záležitost měla vyřešit už dávno, během prázdnin. S rozkopanými silnicemi se ale setkávám na cestách dnes a denně, neujedu snad dva kilometry, aby mne nezastavila nějaká objížďka, výmol, výkop, oprava silnice. A nikde nevidíte dělníka. Tohle mě dokáže nadzvednout ze všeho nejvíc," zlobí se Brožová.

Herečku čeká příští pátek slavnostní zahájení nové sezony muzikálu Bídníci. V tuto chvíli není jisté, jestli její nejbližší budou moci vzhledem ke zdravotním komplikacím v publiku zasednout. "Doufám, že ano. Jejich podpora je pro mě vždycky důležitá," dodává Brožová.

Start Bídníků je rovněž spojen s oslavou narozenin producenta Františka Janečka.