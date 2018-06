Kateřina Brožová doufá v lásku. I kvůli sněhové kalamitě

"Mužů, co umí říkat hezká slovíčka, je dost, ale když jsem nemocná, nebo přijde takováhle kalamita, tak najednou není po ruce žádný," říká s trpkým úsměvem Brožová.

"Každý den odklízím sníh, když vyrážím do Prahy za prací, momentálně na zkoušky muzikálu Baron Prášil. O víkendu jsem sama absolvovala i cestu do Košic na vystoupení, to nebyla žádná legrace," dodává.

Kateřina Brožová s dcerou

Herečka a zpěvačka si jinak na život bez muže nestěžuje, zvykla si na něj a dovede se o sebe a dceru Kačenku postarat. "Je to někdy pěkná honička, ale zvládám to," přiznává. S dcerou přivítala i Nový rok 2010. "Každá jsme měla svoje šampaňské, Kačka rychlé špunty, já Bohemku, koukaly jsme na televizi, tancovaly, užily jsme si to náramně."

Jestli jí letošní rok přinese lásku, neví. "Doufám," říká.

Podle svých slov si po posledním vztahu s Petrem Kovarčíkem už pročistila hlavu a je připravena na budoucnost. Lásce ale nenadbíhá a nikoho neloví. "Není mi to ani vlastní," uzavírá razantně.