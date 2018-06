Teď padnu do kómatu, říká k vítězství ve StarDance Kateřina Baďurová

Vítězství v tandemu s Janem Onderem Kateřině vůbec nedocházelo. "Teď padnu na tři dny do kómatu," říká Královna tanečního parketu.

Cítíte se jako Král a Královna tanečního parketu? Dochází vám, že jste StarDance vyhráli?

Kateřina: Je to podobné tomu, když jsem byla stříbrná na mistrovství světa. V tu chvíli mi to bylo jedno a byla jsem jen ráda, že to mám za sebou a ono to dojde později. Jsem samozřejmě spokojená a šťastná, ale spíš za účinkování v soutěži.

Jan: Mám to podobně. Až si sednu k vínu a dám si dvě tři skleničky, tak si to teprve uvědomím. Jsem strašně rád a všem moc děkuji.

V čem byl pro vás tanec z pozice atletky nejnáročnější?

Kateřina: Pro mě byl nejtěžší několikrát zmiňovaný výraz. Atleti jsou zvyklí se soustředit a nenechat se ničím rozhodit a tady to bylo opačně. Co jsem měla vevnitř, tak jsem musela dát ven. To bylo pro mě nejtěžší.

Kolikrát jste chtěla se soutěží praštit?

Kateřina: To asi ani jednou.



Finále StarDance V - Kateřina Baďurová a Jan Onder ve volné disciplíně

A kolikrát jste si od plic zanadávala?

Kateřina: To jsem raději ani nepočítala.



Jan: Myslím si, že to zase tolikrát nebylo. A nebylo to tak dramatické.



Budete chtít u tancování setrvat?

Kateřina: Těším se, že teď na tři dny padnu do kómatu a až se proberu, tak věřím, že na mě Honza nezanevře a budeme tancovat dál.

Vidím, že trofej pro vítěze je jen jedna. Kdo si ji vlastně vystaví doma?

Jan: No, mně je to jedno. Kdyby o ni Kačenka nějak dramaticky stála, tak ji přenechám.

Kateřina: Myslím, že je vidět, jak se jí Honzík hned lapil, takže bych mu ji velice ráda dala do jeho tanečního studia.

Jan: Děkuji ti.



Finále StarDance V - Kateřina Baďurová a Jan Onder a jeden z finálových tanců

Jak jste vůbec stíhali vánoční přípravy?

Kateřina: Hrozně. V tom shonu jsme měla jen včera chvilku, abych nakoupila nějaké poslední dárky a jinak je to velká bída. Vánoce začnou až v neděli.

Jan: Já jsem na tom ještě hůř. Ne nějaké poslední, ale nějaké jsem kupoval teprve v sobotu a na další vyrazím. Nebylo tolik času, kolik bychom na to potřebovali.



