Ženy na červeném koberci by se neměly moc odhalovat, míní Winsletová

„Je mi trochu nepříjemné, když vidím ženy, které se jasně prezentují tak, aby ostatní na ně zírali,“ prohlásila Winsletová. „Když někam přijdu, doufám, že si s lidmi zajímavě popovídám. Nezajímá mě, zda se na mě dívají. Ve skutečnosti to spíš nemám ráda.“

Oscarová herečka prozradila, že je její šatník do jisté míry ovlivněn matkou, která loni zemřela na rakovinu jater. „Když musím jít do společnosti, je vždy příjemné dát se do gala, ale nemělo by to přitahovat příliš mnoho pozornosti. Moje matka vždycky říkala: Nemám ráda odhalování, prosím, nenos takové šaty,“ řekla.

Winsletová o zbytečném odhalování žen a sexismu mluvila i v souvislosti se skandálem producenta Harveyho Weinsteina. Herečka s jeho společností Miramax v roce 1994 natočila svůj první film Nebeská stvoření. „Celou mou kariéru, kdykoliv jsem na Harveyho Weinsteina narazila, chytil mi ruku a řekl: Nezapomeň, díky komu jsi natočila první film. Jako bych mu za všechno dlužila,“ postěžovala si.

S Weinsteinovou produkční společností spolupracovala i v roce 2008 na filmu Předčítač. Při děkovačce na Oscarech mu ale odmítla poděkovat. „Fakt, že se Harveym Weinsteinem už do konce života nebudu muset nikdy zabývat, je jedna z nejlepších věcí, co se kdy stala. A jsem si jistá, že ten pocit je univerzální,“ prohlásila loni.

Móda na letošním udílení Oscarů (03/2018)