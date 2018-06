Kate Winsletová: Ženské křivky jsou pro mě důležité

Kate Winsletová je další herečkou, která pózovala pro reklamní kampaň St. John. Její kolegyně Angelina Jolie byla tváří St. John v roce 2008, ale údajně zastínila značku. Pak ji vystřídala modelka Karen Elsonová a v kampani pro jaro 2012 září Winsletová. Herečka v šatech, svetru a dalších modelech z úpletu působí něžně a žensky.

Angelina Jolie v reklamě pro značku St. John (2008) Kate Winsletová v kampani pro St. John (2012)

"Nemusíte mít velikost 2 nebo 4, aby jste mohly nosit tyto šaty, protože dobře padnou. Jsou dělané pro ženy s tvary. A to se mi samozřejmě líbí," řekla herečka během focení. "Líbí se mi, že linie jsou mnohem uvolněnější, přitom současně stále dodávají tvar. Takže stále budete mít ty krásné ženské křivky, které jsou pro mě velmi důležité."

Herečka se v kondici udržuje cvičením, které pro ni bylo nejlepší psychoterapií, i když se loni rozvedla s manželem Samem Mendesem.

"Já se o sebe opravdu hodně starám. Myslím, že je to proto, že vím, jak mě mé děti potřebují. A potřebují mít tu nejzdravější verzi mého já, fyzicky i psychicky, jak jen to jde," řekla Winsletová pro magazín Vogue.

Před třemi lety ale přiznala, že když byla hodně mladá, chybělo jí sebevědomí a nikdy se necítila atraktivní.

"Byla jsem tehdy tlustá a nešťastná a tento druh myšlení mi zůstal po celý život. Pořád je tu ve mně ta část, která se obává, že není tak štíhlá jako ostatní herečky," prohlásila herečka pro list Sunday Express.

Herečka s přibývajícím věkem a hlavně i díky pracovním úspěchům postupně nabyla většího sebevědomí.

"V určitou chvíli, kdy dosáhnete řady svých cílů a kdy můžete být hrdí na svou práci, začnete se uvolněněji dívat na to, kým jste. A to zahrnuje vaši vizáž a vnímání sebe, nemyslím, že vypadám příliš špatně jako matka dvou dětí," dodala herečka, kterou v roce 2009 označil britský list The Sun za nejpřirozenější krásku světa.

Svou svěží pletí a tím, že nikdy nepotřebuje moc make-upu, aby vypadala zářivě, porazila dokonce Audrey Hepburnovou, Angelinu Jolie či Scarlett Johanssonovou.