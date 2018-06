Kate Winsletová zahraje svůj příběh

Novou roli přijala hlavně kvůli tomu, aby divákům ukázala, co může mít za následek prvotní slepá zamilovanost, následné prohlédnutí a přechod ke kruté realitě.

Snímek The Heart Shaped Bullet je filmovou adaptací románu Kathryn Flettové, která vypráví příběh o dokonalém kolapsu svého vlastního manželství už po sedmnácti měsících. "Popisuji jen to, co se opravdu stalo. Jde o čistě realistický pohled na vztah dvou lidí, který častokrát končí krutým rozchodem. Smutné je hlavně to, že za všechny problémy může často přehnaná mužská pýcha, která nezná hranic. Náš vztah skončil, neboť můj manžel se prostě nemohl vyrovnat s tím, že přináším do rodiny víc peněz, než on sám. Nedokázal prostě překousnout fakt, že mám lepší a prestižnější postavení a tím pádem i více peněz," prozrazuje autorka románu a bývalá editorka časopisu Arena magazine.



"Ve všem mohu dát Kathryn za pravdu. Ani jedna z nás přitom své zaměstnání a postavení ve vztahu nikdy nevytahovala. Natož, abychom svým partnerům tvrdily, že by se nám měli zkusit vyrovnat. Nejsme padlé na hlavu," dodává Kate.

"Právě Kate je jediná herečka, která se s rolí může dokonale sžít, protože totéž prožila v reálném životě. Je ale velká hvězda a pokud by rozhodla, že od role během natáčení odstoupí, budu její přání respektovat. Nesporně by bylo těžké najít za ni adekvátní náhradu," míní producentka snímku Liz Holfordová.