Winsletová v těhotenství jen kvete, ale na obálce Vogue je k nepoznání

Těhotná Kate Winsletová zářila na premiéře filmu Prodloužený víkend v Londýně v rudých dlouhých šatech. Osmatřicetileté herečce těhotenství sluší, přesto jsou zblízka znát drobné vrásky a nedokonalosti pleti, ze kterých si ovšem Winsletová nic nedělá.

Na rozdíl od fotoeditorů americké verze časopisu Vogue, kteří nedopustí, aby se na obálku dostala byť drobná vráska a udělají z herečky umělou bytost.

Winsletovou vyhladili, přidali modř do očí, zúžili obličej a potlačili mateřské znaménko u úst. Výsledkem je, že u titulku "Úžasná Kate" mnozí přemýšlejí, která Kate to vlastně je.

Winsletová přitom vždy kritizovala retušování fotek a zdůrazňovala, že tak vypadat nechce.

"Myslím, že je to podvod hlavně na čtenáře. Vypadám tak, jak vypadám. Jestli se to někomu nelíbí, je to jen a jen jeho problém. Nejsem jako ty americké filmové hvězdy, které si nechávají jen kvůli pomíjivé popularitě přešívat tělo. Já umím okouzlit přirozenou krásou, ke které mi dopomohli rodiče a příroda, ne doktoři," říkala herečka, když ji v roce 2003 vyretušovali na obálce časopisu GQ.