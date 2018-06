Kate Winsletová ukázala nového přítele, už nechce vztah tajit

Držitelka Oscara Kate Winsletová neprozradila, co stojí za jejím rozchodem s manželem, režisérem Samem Mendesem. Ihned po jejich odloučení se ale objevily spekulace, že si herečka našla jiného. Vztah se čtyřiatřicetiletým Louisem Dowlerem však odmítala Winsletová potvrdit.

"Byli spolu na spoustě schůzek, hodně jim to klape. Je to ještě brzy, ale zatím si jen užívají společnost jeden druhého. Pořád svůj vztah úzkostlivě tají, takže se snaží na veřejnosti skrývat. Louis má výtečný smysl pro humor, je to milý chlap," prozradila v červenci kamarádka Winsletové.

Herečka se ale dál skrývat nechce a svou lásku dala najevo, když si ruku v ruce s Dowlerem vyšla na romantickou večeři a usmívala se do objektivů přítomných fotografů.

Nového přítele potkala na večírku společné známé a často s ním pobývá v Londýně. Za svůj domov však Winsletová považuje Greenwich Village v New Yorku. Britský model tam často pracuje, takže chvilek na společná setkání mají dost.

Kate Winsletová a Sam Mendes

Se Samem Mendesem, kterého si brala v roce 2003, se prý rozešla v dobrém a domluvili se na společné výchově syna Joea. Winsletová má také dceru Miu z předchozího manželství s pomocným režisérem Jimem Threapletonem.