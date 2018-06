Winsletová: Učitelka herectví mi řekla, že budu hrát jen tlusté holky

„Když jsem byla mladší, když mi bylo čtrnáct, řekla mi učitelka herectví, že bych mohla být docela dobrá, kdybych se spokojila s tím, že budu hrát tlusté holky. No, podívejte se na mě dnes,“ prohlásila Winsletová na udílení cen BAFTA, kde získala cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší ženské roli za film Steve Jobs.

Podle herečky by to adeptky na její budoucí kolegyně proto rozhodně neměly vzdávat.

„Takže to dnes vnímám tak, že v takové chvíli, kdy jakoukoli mladou dámu někdo uzemní, učitel, kamarád, rodič, by to neměla poslouchat, protože to jsem učinila tehdy já, pořád jsem šla za svým cílem a překonala strachy a své mindráky. Pořád jděte dál a věřte samy sobě,“ dodala.

Winsletová začínala v 90. letech v televizních seriálech. Pak přišly filmy Nebeská stvoření, Rozum a cit a hlavně Titanic v roce 1997, díky němuž se stala světovou hvězdou. Následovaly snímky jako Věčný svit neposkvrněné mysli, Hledání Země - Nezemě, Prázdniny, Nouzový východ či Předčítač, za nějž získala v roce 2009 Oscara. Letos je na cenu americké filmové Akademie nominována už posedmé. Hrála také v cenami ověnčeném seriálu Mildred Pierceová.