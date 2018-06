Kate Winsletová skončila na pánských záchodcích

"Bylo to skutečně nevyhnutelné. Fronta na ´dámách´ však byla jako obvykle kilometry dlouhá a já jsem opravdu spěchala. Nechápu, proč je na dámských toaletách po celém světě vždycky tak málo místa," přiznala Kate. "A tak mi nezbývalo, než se vydat na ´pány´. Když musíte, tak prostě musíte," prozradila herečka.



Měla prý tak naspěch, že ji ani nenapadlo nakouknout některému z přítomných mužských idolů třeba přes rameno... Co by daly za takový pohled miliony žen na celém světě!



Hvězda filmu Titanic během ceremoniálu při přípravě na svůj výstup vypila spoustu vody, což se jí stalo málem osudným. "Chystala jsem se na uvedení krátkého sestřihu ukázek z Pána prstenů, který byl nominován na nejlepší filmový počin. Zřejmě to bylo nervozitou, nebo nefunkční klimatizací, ale měla jsem prostě potřebu neustále něco popíjet," řekla Winsletová.



"A když byla pomalu u konce pasáž, po které jsem měla vystoupit, přišla krize... Musela jsem si za každou cenu odskočit, rozhodně ještě předtím, než jsem měla jít na pódium, protože tam bych to zaručeně pustila do kalhot. Přiznávám, že až později jsem si uvědomila, jaký to mohl být nádherný pohled na herecká mužská esa a jejich přirození. Teď se tluču do hlavy, že jsem nenechala svoje vystoupení plavat a raději se nedívala," dodává se sarkastickým úsměvem filmová hvězda Kate.