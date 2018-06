Kate Winsletovou šikanovali: Byla jsem oplácaná a měla hrozné vlasy

„Na škole mě šikanovali. Byla jsem oplácaná, vždy jsem měla velké nohy, špatné boty, hrozné vlasy. Byla tam jedna dívka, která byla ke mně obzvláště odporná,“ prozradila herečka.

S onou dívkou se pak potkala, když už byla díky velkofilmu Titanic světovou hvězdou. „Pracovala v obchodím domě ve zkrášlovacím koutku. Šla jsem k ní a řekla: Chci ti poděkovat, že si byla taková mrcha, protože díky tomu jsem mnohem silnější,“ dodala.

Když herečka vyrůstala, chyběl jí prý nějaký ženský vzor, který by ji poučil o pozitivním přístupu vnímaní vlastního těla. „Slyšela jsem jen negativa. To je velmi škodlivé, protože pak jste jako mladá žena naprogramovaná okamžitě posuzovat sama sebe a to jak vypadáte,“ míní herečka.

Své čtrnáctileté dceři, kterou má s prvním manželem Jimem Threapletonem, se snaží jít příkladem a učí ji mít se ráda. „Stojím před zrcadlem a říkám Mii: Máme štěstí, že máme ženskou postavu a křivky. A ona mi říká: Mami, já vím. Díky bohu,“ prohlásila trojnásobná matka.

Herečka nikdy neřešila svoji postavu po porodech. Všemu nechala volný průběh a rozhodně bezhlavě nehubla jen proto, aby měla pár týdnů po narození dětí dokonalou a štíhlou postavu jako některé její kolegyně. Oscarová herečka v říjnu oslaví 40. narozeniny a s přibývajícím věkem si prý zvykla na to, že se zákonitě mění.

„Mám ten druh vrásek, které už zůstanou. Nejsou to ty, s nimiž se ráno vzbudíte a berete je s tím, že za dvě hodiny zmizí. Ne, ony tam stále jsou. Tak to chodí,“ řekla magazínu People.