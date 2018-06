Kate Winsletová se nechá kdykoliv vyfotit nahá, ale jen jediným mužem

"Jeho velmi silnou stránkou je, že vždy nechá vyniknout krásu ženy. Když ke mně Mario přijde a řekne: 'To je super, ale ještě lépe bys vypadala nahá,' jak mu to mohu odmítnout?" řekla herečka pro magazín People. "Jakkoli je člověk nejistý, Mario to jako mávnutím kouzelného proutku rozptýlí," tvrdí Winsletová.

Herečka nafotila s Testinem reklamu pro Lancôme a odhodila nejen zábrany, ale také všechno oblečení. "Člověk ještě sedí s maskou, na sobě má všechny šaty a přeje si, aby měl hladší pokožku, delší nohy a menší chodidla, pak vejde Mario se svým šarmem, vezme tě za ruku a řekne 'Neměj obavy, bude to úplně skvělé'," nemůže si herečka vynachválit profesionální spolupráci.

Winsletová má důvod k radosti také proto, že znovu chodí s modelem Louisem Dowlerem. Rozešli se po čtyřech měsících loni v listopadu. Herečka mu prý byla vděčná, že jí pomohl překonat rozpad manželství se Samem Mendesem, ale chtěla být sama a věnovat se práci a dětem.

Šestapadesátiletý Testino je mimo jiné autorem obou oficiálních zásnubních fotografií britského prince Williama a jeho Kate. Měl by také fotit modelku Kate Mossovou, která se bude vdávat začátkem července a vybrala si Testina jako dvorního fotografa.