Kate Winsletová: Nemám perfektní prsa a mám celulitidu

"Vypadám jako lidé, kteří chodí po ulici. Nemám perfektní prsa, mám samozřejmě celulitidu a křivky. Pokud je to něco, co ženy nějakým způsobem povzbudí, je to skvělé," řekla Winsletová listu Daily Mail.

Herečka nemá problém svléknout se kvůli roli, ale musí to být důležité pro charakter postavy nebo děj filmu.

Své přednosti předvedla například ve filmu Titanic, kde polonahá pózovala Leonardu DiCapriovi. Winsletová také přiznala, že sebedůvěra u ní rostla až s věkem.

"Vzpomínám si, že když mi bylo 21, představovala jsem si, že ve 36 budu mít prsa po kolena a budu mít špatné vlasy a hrozné zuby. Ale cítím se silnější, zdravější a lépe než kdy předtím," prozradila oscarová herečka, která přesto své křivky občas opticky maskuje (více zde).