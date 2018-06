Kate Winsletová má fobii z červeného koberce

"Jeden z nejlepších okamžiků, kdy se mi uleví, je chvíle, kdy přejdu červený koberec. Je to jako: panebože, co když zakopnu, co když řeknu něco hloupého, doufám, že nikdo neuvidí ten velký pupínek na mé bradě! Největší úleva pro mě je, když dojdu ke dveřím, kde už nejsou žádné kamery, oddychnu si a můžu jít na toaletu," přiznává hvězda filmu Titanic.

Herečka byla za roli ve filmu Předčítač nominována i na cenu Zlatý glóbus, kterou si ze slavnostního večera nakonec odnesla. Kritici si však na Winsletové smlsli za její sentimentální děkovný projev.

"Nepřipravuju si řeč předem, nepřemýšlím tak daleko dopředu. Jsem šťastná i za to, že jsem dostala nominaci za tento film, protože byl opravdu náročný," říká Winsletová.

Třiatřicetiletá herečka se zatím nerozhodla, jaké šaty si vezme na prestižní udílení cen Oscar, ale je rozhodnutá si jejich vybírání užít. "Je to zábava, vybírat si outfit, ve kterém vyrazíte. Vracíte se tak do dívčích let. V Anglii nemáme žádné maturitní plesy, ani nic podobného. Jediné, kam jsme chodili, byla školní diskotéka s příšernou muzikou," zavzpomínala Kate.