Kate Winsletová je zamilovaná

"Bylo to hrozné období. Nikdy bych nikomu nepřála, aby prošel něčím tak hrozným. Věděla jsem, že konec vztahu, ať je ze začátku sebelepší a ti dva se opravdu ze srdce milují, může být pak pro oba velmi těžký a často i tvrdý. Nevěřila bych ale, že může být až tolik bolestný, jako můj rozchod s Jimem. Doufala jsem, že to bude přátelský rozchod, ale bylo to v mnohém horší, než peklo," prozradila Kate.

Její exmanžel s ní ovšem nesouhlasí. "S rukou na srdci přiznávám, že některé dny byly skutečně perné. Ale podle mě jsme to oba přestáli vcelku v pohodě. Vím, že to mohlo být mnohem a mnohem horší," nechal se slyšet Jim.

Kate se zřejmě rozhodla na všechno definitivně zapomenout. V současné době je totiž čerstvě zamilovaná do filmového režiséra Sama Mendese a jak sama říká, znovu začala věřit v lásku a romanci na celý život. "Se Samem máme čas od času svoje mouchy, které si ovšem snažíme navzájem tolerovat. Ani jeden z nás si v nich ale nelibuje, natož abychom se navzájem omezovali," svěřila se Kate.

Člověk musí podle Winsletové nejdřív tvrdě spadnout až na úplné dno, aby se pak mohl vzchopit a dělat věci lépe a hlavně s čistou myslí. "Je potřeba si především uvědomit, kde jste udělali chyby, abyste se jich pak znovu, třeba i nechtěně, nedopouštěli na někom, na němž vám opravdu záleží," dodala herečka