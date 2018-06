Winsletovou v reklamě vyretušovali, vadily i drobné vrásky

Pětatřicetiletá herečka Kate Winsletová vypadá v nové reklamě jako porcelánová panenka. Zářivá pleť bez jediné vrásky působí nepřirozeně a taky nepřirozená je. Dokazuje to fotka Winsletové, která retuší neprošla.

Snímky, které nafotil Mario Tesino, vypadají jinak než ty výsledné, které společnost použila pro svou kampaň. Winsletová má i přes dokonalý make-up patrné vrásky kolem očí i úst a barva pleti není tak jednotná.

Sama zastánkyně přirozeného vzhledu se ke svým retušovaným fotkám nevyjádřila.

Kate Winsletová v reklamě Lancôme

Nedávno se ale nechala slyšet, že je se svým vzhledem absolutně spokojená a nesnaží se vypadat mladší. "Nemám na svém těle partie, které bych nenáviděla, chtěla je nějak měnit nebo chirurgicky vylepšit," řekla Winsletová pro časopis Glamour.

Když jí v roce 2003 časopis GQ ubral na titulce kila, Winsletová zuřila. Vehementně popírala, že by zhubla, zdůrazňovala, že je se svou postavou spokojená, i když mnohým připadá tlustá.

"Myslím, že je to podvod hlavně na čtenáře. Vypadám tak, jak vypadám. Jestli se to někomu nelíbí, je to jen a jen jeho problém. Nejsem jako ty americké filmové hvězdy, které si nechávají jen kvůli pomíjivé popularitě přešívat tělo. Já umím okouzlit přirozenou krásou, ke které mi dopomohli rodiče a příroda, ne doktoři," řekla tehdy herečka.