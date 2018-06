Winsletová měla být kadeřnicí, ale ustřihla kamarádovi kus ucha

„Měla jsem záložní plán, kdyby nevyšla kariéra herečky. Chtěla jsem buď hrát, nebo být kadeřnicí. Ale kadeřnice nevyšla. A to z jednoho prostého důvodu: nebyla jsem příliš šikovná s nůžkami a jednou jsem kamarádovi ustřihla kus ušního lalůčku,“ sdělila Kate.

V tu chvíli jí došlo, že tímto směrem se její kariéra zřejmě ubírat nebude. Nezbylo než doufat, že se někde chytí jako herečka a vyjde plán číslo dvě.

Dnes je šťastná, že se nevzdala a za herectvím si tvrdě šla. Ráda vzpomíná na své herecké začátky. Například díky filmu Titanic má dodnes nejlepšího přítele v podobě Leonarda DiCapria. „Máme mezi sebou opravdu velmi výjimečný vztah. A myslím si, že je to díky tomu, že mezi námi opravdu nikdy nebylo nic sexuálního,“ prozradila.

Naposledy se prý tak nasmáli, že ji ještě několik dnů poté bolely od smíchu břišní svaly. S nikým na světě si nemá tolik co říct jako s Leonardem.

„Už mnohokrát jsem řekla, jak moc si našeho jedinečného přátelství vážím. Je jedno, kde se potkáme, pokaždé jsme tak šťastní a máme si co říct. Od natáčení Titaniku uplynula spousta let. Ale je to stále, jako kdybychom byli mladí a blázniví jako tehdy,“ doplnila.

„Miluji Lea jako přítele celým svým srdcem a jsem na něj ohromně pyšná. Je to skvělý člověk. Lidé jsou zklamaní, když říkáme, že mezi námi nikdy nic nebylo. Jsme jako sourozenci. Ale nehádáme se, nepereme se, pouze se hluboce milujeme,“ dodala.