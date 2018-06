Winsletová zakázala dětem sociální sítě. Mají škodlivý vliv, říká

„Sociální sítě mají obrovský vliv na sebeúctu mladých žen, které nedělají nic jiného, než že se stylizují tak, aby se líbily jiným lidem. A co s tím souvisí? Poruchy příjmu potravy. A to mi pije krev. To je důvod, proč doma nepoužíváme sociální média,“ řekla herečka pro The Sunday Times.

Podle Winsletové je na mladé dívky kladen příliš velký tlak ohledně jejich vzhledu. Sociální sítě tomu nijak nepomáhají. Sama se snaží vyhýbat Twitteru, Instagramu a všem stránkám, na nichž lidé odhalují své soukromí.

Přiznala také, že tak trochu trpí technofobií. Kvůli strachu z návykovosti mobilů se s manželem dohodli, že nebudou nabíjet své telefony v ložnici. Dělají tak před spaním ale v jiné místnosti.

Herečka je potřetí vdaná a má tři děti. S režisérem Jimem Threapletonem má dceru Miu (15), s režisérem Samem Mendesem syna Joeho (11) a s nynějším manželem Nedem Rocknrollem (37) má syna Beara (2).