Každá pracující matka to má těžké, ne jenom herečky, míní Winsletová

"Poslední dobou se psalo, jak těžké to má hodně hereček. Ale nikdy bychom neměly říkat, že je to těžké, protože máme zatraceně štěstí. Vždycky musíte najít rovnováhu. Ale neplatí to přece pro každou pracující matku?" řekla Winsletová pro magazín Marie Claire.

Herečka je potřetí vdaná a má tři děti. S režisérem Jimem Threapletonem má dceru Miu, s režisérem Samem Mendesem syna Joea a s podnikatelem Nedem Rocknrollem syna Beara, který se narodil loni v prosinci.

"Pro mě osobně je těžké, že můj život doma je tak odlišný od toho v práci. Nezáleží na tom, který z nich je těžší. Spíše než logisticky je to emocionálně obtížné, skákat z jednoho místa na druhé. Žonglování mezi tím vším," prohlásila Winsletová.

Na těžký život herečky matky si nedávno postěžovala Gwyneth Paltrowová, která má dvě děti. Podle ní to má herečka mnohem těžší než jiné matky, které mají pevnou pracovní dobu. S jejím názorem ale nesouhlasila její kolegyně Angelina Jolie, která má dětí šest (více zde).