Winsletová: Jsem obyčejná ženská. Sláva přichází na červeném koberci

"Je to velmi zvláštní místo, protože je pravda, že nejsem slavná, dokud tam nejsem. To jsou chvíle, kdy jsem najednou známá. Můj skutečný život je velmi skutečný. Vím, že to říkám pořád, ale je to opravdu pravda. Díky bohu," řekla herečka v rozhovoru pro magazín Harper's Bazaar.

Winsletová přiznala, že jako matka častokrát nemá čas ani udělat si manikúru.

"Vím, že to zní velmi zvláštně, protože lidé si říkají: 'Ach, ty jsi filmová hvězda. Lidé nejspíš přijdou k tobě domů, aby se o to postarali.' Ale já nemám čas, abych si udělala nehty jindy, než když mám focení," prohlásila.

Herečka má tři děti. Z prvního manželství má dceru Miu (13), z druhého syna Joeho (10) a s třetím manželem má syna Beara, který se narodil loni v prosinci (více zde). Přestože si roli matky užívá, chce se vrátit ke hraní.

"Je čas vrátit se zpátky. Zpět ke staré Kate Winsletové, přijmout nějaké vážné výzvy, nabídnout se. A opravdu to roztočit," dodala.