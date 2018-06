Kate Uptonová o pózování pro Playboy: Nikdy neříkej nikdy

Uptonová nevyloučila, že v budoucnu nabídku pro pózování pro pánský magazín Hugha Hefnera přijme.

"Nikdy neříkej nikdy. Je spousta věcí, které bych mohla dělat, cokoliv, pokud mě to inspiruje a pokud si myslím, že je to v dané době v pohodě. Ale právě teď, v tomto okamžiku mé kariéry, pro Playboy pózovat nebudu," cituje blondýnku list New York Daily News.

Americká modelka má při výšce 178 centimetrů míry 84-63-92. Nedávno přitom prohlásila, že občas uvažuje nad zmenšením poprsí.

"Pořád si říkám, že bych chtěla mít menší prsa, abych mohla nosit topy bez podprsenky nebo mít ty nejmenší bikiny. Každý den si říkám: Páni, bylo by to mnohem snazší, kdybych je nemusela pořád nosit. Kéž bych je mohla sundat, jako by byly připínací," řekla pro list The Sun.

Uptonová se k modelingu dostala v roce 2008, když se zúčastnila castingu agentury Elite Model Management. Po přestěhování do New Yorku podepsala smlouvu s IMG Models. Objevila na obálkách magazínů Vogue, Cosmopolitan, ELLE, GQ nebo Esquire.