Žádná vyzáblina. Modelkou roku je holka krev a mlíko Kate Uptonová

Jednadvacetiletá americká modelka se narodila v Michiganu a vyrůstala na Floridě. K modelingu se dostala v roce 2008, když se zúčastnila castingu agentury Elite Model Management. Po přestěhování do New Yorku podepsala smlouvu s IMG Models. Při své výšce 178 centimetrů má míry 84-63-92.

Mezi její největší úspěchy patří focení pro plavkové vydání časopisu Sports Illustrated. Byla na titulce dvakrát po sobě, v roce 2012 a také letos. Po svém prvním focení pro prestižní magazín se ale jistou dobu cítila mizerně, protože ji muži považovali jen za hračku, případně další hloupou blondýnu.

"Lidé zacházejí s modelkami jako s dětmi. Myslí si, že vás obelžou. Je to vlastně legrační. Vždycky říkám, že já dokážu zalhat tak, že to nepoznáte, protože se zaměříte na to, že jsem hloupá," řekla modelka pro magazín Elle.

Uptonová je v současné době nezadaná. Několikrát prohlásila, že vztah pro ni není prioritou, spíše se baví a kvůli práci by stejně žádné závazky nestíhala. Modelka se nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Objevila také na obálkách magazínů Vogue, Cosmopolitan, ELLE, GQ nebo Esquire.

