Chtěla bych mít menší prsa, prozradila modelka Kate Uptonová

"Pořád si říkám, že bych chtěla mít menší prsa, abych mohla nosit topy bez podprsenky nebo mít ty nejmenší bikiny. Každý den si říkám, páni, bylo by to mnohem snazší, kdybych je nemusela pořád nosit. Kéž bych je mohla sundat, jako by byly připínací," řekla pro list The Sun modelka s tím, že většinou chceme to, co nemůžeme mít.

Uptonová měří 178 centimetrů, její míry jsou 84-63-92 a má prsa velikosti čtyři. Na svou konfekční velikost 38 je ale prý hrdá.

"Je tak snadné přemýšlet o sobě negativně, ale je to naprosto sebezničující. Pokud se naučíte milovat a přijmete, kdo jste, budete mnohem šťastnější," dodala modelka.

Uptonová se k modelingu dostala v roce 2008, když se zúčastnila castingu agentury Elite Model Management. Po přestěhování do New Yorku podepsala smlouvu s IMG Models. Objevila na obálkách magazínů Vogue, Cosmopolitan, ELLE, GQ nebo Esquire.

Kromě modelingu se věnuje i herectví a společně s Cameron Diazovou hraje v nové komedii Jedna za všechny.