Vévodkyně z Cambridge se vrátí k povinnostem hned po šestinedělí

První oficiální událostí, na které by se měla Kate od porodu syna George objevit, je charitativní večeře pro organizaci Tusk Trust, jejíž je princ William patronem.

Kate by ten večer měla být po jeho boku. Serveru Mail Online to potvrdil zdroj z paláce.

Organizace se angažuje hlavně v pomoci Africe a záchraně ohrožených druhů. Princ William v rozhovoru pro CNN řekl, že si přeje, aby jeho syn zažil stejnou Afriku jako on s bratrem Harrym, když byli malí.

Prvorozený syn prince Williama a Kate (23. července 2013)

Vévodkyně by pak svého manžela měla doprovodit také do Anglesey, než se odtud nadobro odstěhují do Londýna. Princ William se tu už jejím jménem rozloučil (více čtěte zde).

Není jasné, kdo bude hlídat malého prince George, Kate si totiž nenajala žádnou chůvu. S největší pravděpodobností ho svěří babičce Carole Middletonové.

William s Kate poprvé ukázali syna

