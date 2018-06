Kate se málem stala obětí běsnícího teroristy

13:45 , aktualizováno 13:45

Britská herečka Kate Winsletová se společně se svojí dcerou Miou staly o uplynulém víkendu svědkyněmi útoku islámského teroristy. Stalo se tak při jejich letu z Londýna do texaského Dallasu, kde hvězda velkofilmu Titanic natáčí svůj nový snímek The Life Of David Gale. Neznámý muž hlásící se k islámské víře se podle svědectví samotné herečky i dalších cestujících během letu zvedl ze sedadla a prohlásil, že je teroristický útočník na Spojené státy a jejich přívržence.