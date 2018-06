Kate po porodu odjede k rodičům, potvrdil strýc vévodkyně z Cambridge

"Skutečnost, že vezmou dítě ke Carole na prvních šest týdnů, je úžasná," cituje Garyho Goldsmitha list Daily Telegraph.

Sedmačtyřicetiletý podnikatel Gary Goldsmith je mladším bratrem tchyně prince Williama Carole Middletonové.

"Carole je skvělá máma. Je o 10 let starší než já a zkoušela si to na mně. Myslím, že je to tak správné. Kate bude pod velkým tlakem," míní její strýc.

Jeho neteř si prý v královské rodině počíná skvěle. Všechno se to ještě zlepší narozením následníka britského trůnu.

Vévodkyně z Cambridge svým odchodem na období šestinedělí do rodičovského domu v Berkshire poruší královské tradice. První týdny po porodu nebude mít ani speciální ošetřovatelku pro dítě, jak je v královské rodině zvykem.

Vévodkyně z Cambridge se sestrou a matkou Middletonovic rodina: Pippa, James, Carole a Michael

Manželka prince Williama by měla rodit v polovině července. Ke svým rodičům Carole a Michaelovi má stále blízko a s manželem už jednou tradici porušili. Koncem loňského roku se rozhodli strávit Vánoce u Middletonů a ne s královnou Alžbětou II. na zámku Sandringham.