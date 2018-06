Manželka prince Williama má opět nevolnosti, do nemocnice zatím nemusí

"Nevím, proč to nazývají ranní nevolností. Měli by to nazývat celodenní a celonoční nevolností. Teď se cítí tak, že to už bude napořád. Ale daří se jí to zvládat," cituje prince list The Sun.

Catherine pustili domů z Nemocnice krále Edwarda VII. už 6. prosince a zpátky by se musela vrátit, pokud by zvracení neustávalo a začala by být dehydratovaná. Pak by jí lékaři museli opět podávat infuze.

Vévodkyně z Cambridge přitom měla ve středu 12. prosince zamířit na premiéru filmu Hobit na Leicester Square. Zatím pozvání nezrušila a doufá, že nevolnost ustoupí.

Královští manželé už dříve vyjádřili zarmoucení nad smrtí zdravotní sestry Jacinthy Saldanhové, která naletěla na žert moderátorů australského rádia a propojila jejich telefonát na pokoj vévodkyně. Moderátoři Mel Greigová a Michael Christian se také poprvé vyjádřili k celé události a při rozhovoru pro australskou televizi měli slzy v očích (více zde).

Australští moderátoři poprvé promluvili o nešťastném incidentu