Kate Mossová ztrácí paměť

„Kate děsí její vlastní paměť, především ta krátkodobá. Zapomíná, co dělala včera. Nezapamatuje si základní věci ze den na den,“ citoval kolegyni Mossové britský list The Sun.

„Došlo to tak daleko, že se někam vydá a po cestě zapomene, kam vlastně jela. Zpočátku to byla legrace a ona sama to považovala za hloupost. Jenže je to týden od týdne horší, proto se začala strachovat o své zdraví,“ dodala kolegyně.

Problémy s pamětí začala mít supermodelka v loňském roce, kdy se podrobila měsíční kúře v americkém odvykacím zařízení pro drogově závislé. Kolegové, stejně jako někteří lékaři, se domnívají, že výpadky paměti mohou mít souvislost s drogami, jimž Kate ještě donedávna ve velkém holdovala.

Minulý týden Mossová strávila čtyři hodiny u londýnského chirurga Nicholase Page, který je specialistou na mozek. Není ovšem jasné, zda měla návštěva souvislost přímo s výpadky krátkodobé paměti, které hvězdu přehlídkových mol v poslední době trápí.