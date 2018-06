Kate Mossová se opalovala nahoře bez a ukázala pár kilogramů navíc

Podle fotografií lze soudit, že Kate Mossová už nadobro skončila se svojí drogovou minulostí. Její kostnatá figura se spravila a podle lehce zakulaceného bříška to navíc vypadá, že přibrala pár kilogramů navíc. Nedávno se dokonce spekulovalo o tom, že modelka se svým přítelem muzikantem Jamiem Hincem čeká druhé dítě, tato informace však nebyla potvrzena.

I přes svoji drogovou minulost zůstává pětatřicetiletá topmodelka stále špičkou ve svém oboru a jako svoji múzu si ji vybírají nejen módní návrháři, ale i umělci. Naposledy Mossová pózovala britskému sochaři Marcu Quinnovi, který na podzim loňského roku odhalil v Britském muzeu sochu z padesáti kilogramů čistého zlata. Socha se jmenuje Siréna a znázorňuje Mossovou v cvičebním trikotu a v jogínské poloze.

Modelka se navíc v listopadu letošního roku dočká další pocty. Pařížské muzeum Les Arts Décoratifs se totiž rozhodlo uspořádat výstavu o mýtu Kate Mossové v reklamě. Kurátorka výstavy usilovně shání vše, co je o modelce k dispozici, i když většinu materiálů vlastní agentura modelky, a to i včetně fotografií starých dvacet let.

Oblíbená modelka je v současnosti tváří módního domu Yves Saint Laurent nebo kosmetické značky Rimmel. Mossová byla také několikrát označena za nejlépe oblékanou osobnost. Nadšení módních kritiků nesdílí pravděpodobně jedině organizace PETA bojující za práva zvířat, která modelku uvedla v seznamu nejhůře oblékaných celebrit roku 2008 kvůli její zálibě v pravých kožešinách.