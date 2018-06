Kate Mossová se objeví nahá

17:57 , aktualizováno 17:57

Rok potřebovala britská supemodelka Kate Mossová k tomu, aby se ujistila, že je její postava po porodu opět dokonalá a může se ukázat nahá, aniž by do jejích fotek musel zasahovat grafik a retušovat je. Devětadvacetiletá Kate, která loni v září porodila svoji první dceru Lilu Grace, se objeví v rouše Evině na stránkách zářijového čísla amerického magazínu "W".

Podívejte se na svůdnou Kate do fotogalerie.