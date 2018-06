Kate Mossová se děsí vlastní minulosti

Vypadá to totiž vážně. Rocker Pete Doherty má totiž ve srovnání s běžnými smrtelníky poněkud neobvykle vysokou spotřebu tvrdých drog a potřebuje peníze, navíc je na svou ex-přítelkyni zřejmě naštvaný za nekompromisní kopačky.

Nyní údajně dohaduje s britskou televizní sítí ITV2 kontrakt, v rámci něhož by aktivně spolupracoval na dokumentu Kate & Pete: A Love Story. Tam by prásknul vše, co si pamatuje a dohodil i spousty videí, které si pro vlastní potřebu s Kate natáčeli. Přišel by si tak prý na milion liber.

Kate je prý zděšená. "Pár těch videí je vážně docela... řekněme intimních, takže si modelka oprávněně myslí, že by je neměl nikdo vidět. Cítí se podvedená," řekl zdroj Page Six.