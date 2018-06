Kate Mossová píše román ze zákulisí modelingu

Na projektu bude Mossová spolupracovat se spisovatelkou Louise Wenerovou. Má prý jít o příběh mladé modelky, která se najednou ocitne na vrcholu slávy.

"Kate již déle přemýšlí o tom, co by ráda dělala, až přestane s modelingem. Na psaní pomýšlela už dřív, ale teď je přesvědčená, že s pomocí spisovatelky, jako je Louise, by mohla stvořit obchodně úspěšný produkt. Svět módy a jeho různé skandály zná dokonale," řekla jedna její známá reportérům listu The Sun.

Příběh románu je inspirován životem Kate Mossové, nepůjde prý ale o autobiografii.

Louise Wenerová, se kterou Kate spolupracuje, byla zpěvačkou skupiny Sleeper. Po rozpadu skupiny se dala na psaní. Teď už má za sebou čtyři romány a vyučuje kreativní psaní.

Úspěšné je i podnikání Mossové: má svůj vlastní parfém a navrhuje oblečení pro obchod Topshop.