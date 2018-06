Kate Mossová opět neuhlídala výstřih. Rovnou dvakrát

Kate Mossová pózovala fotografovi na náměstí Place de la Concorde uprostřed Paříže v černých korzetových šatech a elegantním saku. Ve chvíli, kdy se zády opřela o obrovskou mramorovou kouli, neposedné ňadro jí vyklouzlo z korzetu. Podle deníku The Sun Mossovou nečekaná situace vyvedla z míry natolik, že se focení muselo pozastavit, aby si modelka mohla na uklidněnou zapálit cigaretu.

Ihned po návratu do Londýna se Mossové podařilo podobné faux pas. Modelka navštívila narozeninovou party sira Phillipa Greena, který slavil pětasedmdesáté narozeniny. Pro slavnostní příležitost Mossová zvolila kostým ve své oblíbené černé barvě s hluboce střiženým výstřihem. Bojkot spodního prádla se projevil ve chvíli, kdy se Mossová v autě předklonila.

Pětatřicetiletá matka šestileté Lily Grace se však rozhodně nemá za co stydět a pohled na její odhalený hrudník jistě nikoho neurazí. Nebylo to také poprvé, co ji fotografové nachytali "nahoře bez". V létě loňského roku trávila modelka dovolenou s přáteli na luxusní jachtě u Sardinie, kde se opalovala bez vrchního dílu plavek. Mossová s nahotou nemá problém, ani co se týče pracovních zakázek. Její nahé tělo mohli příznivci obdivovat v několika reklamních kampaních i na přehlídkovém mole.