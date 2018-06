Kate Mossová neví, koho dřív milovat

Přitom ještě před pár dny se v médiích objevila zpráva, že se vrací ke svému bývalému příteli Jeffersonu Hackovi, s nímž má prvorozenou dceru Lilu. Na oslavě však jejímu srdci učaroval bývalý frontman skupiny Libertines.

"Kate a Pete si seděli vzájemně na klíně celý dlouhý večer, líbali se skutečně vášnivě. Měli oči jen jeden pro druhého, na ostatní hosty úplně zapomínali. Kate je zblázněná do Petea, protože je nebezpečný, vzrušující, tvůrčí a velmi talentovaný. Jako dárek jí věnoval text k jednomu svému songu What Katie Did. Dal ji do obálky a nechal ji zarámovat. Byla z toho úplně hotová, myslí, že je to šíleně romantické," řekl britskému listu The Sun modelčin blízký přítel.

Jestli je ale Pete Doherty vhodnější kandidát na otce než Jefferson Hack, je pochybné. Bouřlivý rocker je skoro se všemi svými známými v rozepři, minulý rok dokonce odešel z bývalé skupiny Libertines a vytvořil vlastní formaci nazvanou Babyshambles. Přitom z Libertines musel údajně odejít kvůli své závislosti na cracku, kokainu a heroinu, jíž se nedokáže zbavit.