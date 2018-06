Kate Mossová jede v kokainu

Modelka se alkoholového a drogového dýchánku zúčastnila společně se svým údajným manželem Petem Dohertym, který je svojí slabostí pro tvrdé drogy proslulý.

Jak uvedl Daily Mirror, Kate nezůstala jen u jedné dávky. „Podle našich informací je Mossová v užívání drog velice zkušená. Alespoň podle toho s jakou vervou do sebe dávku vpravila,“ napsal deník. Modelka údajně během čtyřiceti minut zvládla připravit dvacet hromádek kokainu pro své přátele.

O závislosti jednatřicetileté modelky na drogách se spekuluje již několik let. Kate, která v dávné minulosti určité zkušenosti s drogami měla, ovšem vždy jakékoliv domněnky popřela s tím, že je již čistá. „Drogy jsou fajn věc ve chvíli, když si dáte dávku. Bylo to ale každopádně nejhorší období v mém životě. Stále piju, ale do drog bych už nešla,“ řekla modelka v říjnu 2003 v rozhovoru pro časopis Q.

Kate, která je maminkou dvouleté dcery, nechtěla fotografie, na kterých se oddává kokainu, v dnešním vydání listu komentovat: „Video? Jaké video? Nechci nic vědět.“ Dále následovala řada sprostých slov. Rodinu modelky ale fotografie nijak nepřekvapily. „Nevím, jestli je to pravda, ale nepřekvapuje mě to,“ řekl novinářům otec Kate.