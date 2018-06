Mossová si ke čtyřicetinám nadělila obálku Playboye, je na ní oblečená

Časopis Playboy chtěl mít ve vydání k 60. výročí, které připadá na leden 2014, něco výjimečného. Oslovil proto slavnou topmodelku, která slaví rovněž kulatiny, aby byla na titulce.

Dlouho očekávané snímky jsou na světě a nejsou erotické, jak by se od spojení časopisu s modelkou, která běžně vystavuje své vnady, nabízelo.

Mossovou nafotili jako typického králíčka. Fotografie pořídilo duo Mert & Marcus.

Uvnitř časopisu už je modelka odhalená, ňadra si ale cudně zakrývá rukou. Na jedné fotce odhalí bradavku, ale to je maximum.

Časopis vsází na střídmé fotografie, které jsou v záplavě pornografie objevující se už zcela běžně ve všech typech médií daleko víc sexy. "Výroční číslo Playboye je dokladem šedesáti let krásných žen, vybraného vkusu, sexuální emancipace a měnící se žurnalistiky," řekl šéfredaktor Jimmy Jellinek.

"Mít na obálce Kate Mossovou, světovou ikonu, nejzásadnější modelku posledních 25 let, je perfektní způsob, jak vykročit do dalších šedesáti let," dodal.

To potvrdil i zakladatel časopisu Hugh Hefner. "Je světová celebrita, ikona, která překračuje hranice mezi sexuálními výjevy a špičkovým modelingem. A to je přirozené i pro nás," řekl k volbě Mossové na obálku časopisu.