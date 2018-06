Kate Mossová je chodící reklama na Nicorette

Poslední měsíce tak vykouřila i šedesát cigaret denně, což se negativně odrazilo na kvalitě její pokožky i celkového zdravotního stavu. Bojovnice Kate se proto rozhodla se svým zlozvykem skoncovat pomocí náplastí Nicorette, které mají touhu po cigaretě potlačit.

Jeden z módních fotografů, který s Kate poslední dobou spolupracoval, prozradil novinářům: "Na focení vždycky přišla oblepená těmi náplastmi a odmítala je sundat. Museli jsme jí je s vizážistkami vždycky kamuflovat tak, aby nebyly na snímcích vidět," prozradil a dodal, že Kate i nadále čadí jako tovární komín.

"Řekla mi, že už vykouří jen třicítku denně. Už jí není dvacet let, takže se chce vypadat dobře. Navíc má malou dceru, které pobyt v zakouřené domácnosti na zdraví nepřidá," uvedl s tím, že modelka vychvaluje účinky náplastí, jako by za to byla placena.