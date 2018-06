Manželství Kate Mossové je v troskách, ale s rozvodem nepospíchá

O krachu manželství slavné britské modelky se spekuluje už delší dobu. Ani jeden z páru se k tomu dosud nevyjádřil, ale podle zdroje deníku The Sun připravují společné prohlášení.

„Jejich manželství skončilo. Dostalo se do bodu, odkud není návratu. Jamie jen čeká, až Kate udělá první krok k rozvodu. Nespěchají na to, ale oba tuší, že ke smíření už nedojde. Plánují pravděpodobně udělat nějaké prohlášení, ale nechtějí být do ničeho tlačeni,“ řekl zdroj blízký páru deníku The Sun.

Podle přátel obou manželů může za problémy v jejich vztahu především Katina žárlivost. Společní přátelé se podle deníku Daily Mail přiklonili na stranu Hince.

Pár se na veřejnosti neukázal od 10. dubna. Poprvé se o krizi vztahu začalo psát, když se Mossová neukázala po boku manžela na festivalu Glastonbury. Hince zase nedoprovodil svou ženu na narozeniny její nejlepší kamarádky Sadie Frostové.

Mossová a Hince měli nedávno čtvrté výročí svatby, ale žádná oslava se nekonala. Jamie Hince je teď na turné po Americe se svou kapelou The Kills.