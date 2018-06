Kate Mossová jezdí hubnout do Turecka, nechává si zmrazit špeky

16:32 , aktualizováno 16:32

Modelka Kate Mossová (40) nemá štíhlost zadarmo. Několikrát do roka odletí do Turecka, kde se ve vyhlášeném sanatoriu zbavuje toxinů, omlazuje pleť a hubne. Na dvě až tři minuty vstupuje do komory s kapalným dusíkem, kde na ni působí chlad o teplotě mínus 180 stupňů Celsia.