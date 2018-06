Kate Mossová se vdá v létě, chce zastínit svatbu prince Williama

"Bude to matka všech svateb. Bude to velká párty, jedna z největších, kterou Kate uspořádá. A že jich už pár uspořádala," řekl listu The Sun nejmenovaný přítel snoubenců.

Také Kate Mossová podle deníku žertovala, že bude nejslavnější Kate, která se letos vdá. Ne tedy Kate Middletonová, která si koncem dubna bere prince Williama (více o svatbě čtěte zde).

O zásnubách páru se mluví již několik měsíců, nyní podle listu Hince nabídl sňatek Mossové v posteli v jejich domě v severním Londýně a překvapil ji zásnubním prstenem z 20. let v ceně 10 000 liber.

Mossovou a Hince seznámila po koncertě v roce 2007 společná známá, herečka Sadie Frostová. Jejich vztah byl místy dost bouřlivý a před dvěma lety přinesly britské bulváry snímky Hince, jak odchází z kufry poté, co ho Mossová vyhodila. Tehdy se prý vše během pár dní urovnalo a za poslední rok se ještě více sblížili.

Klíčovou roli prý hraje i to, že si Lila, kterou má modelka s bývalým partnerem Jeffersonem Hackem, Hince oblíbila.

Kate Mossová byla v minulosti krátce zasnoubená se zpěvákem Petem Dohertym. Chodila i s americkým hercem Johnnym Deppem a s britským komikem Russellem Brandem.