Kate Mossová na titulce vášnivě líbá transsexuální modelku

Nové číslo časopisu Love má téma "androgynní elegance" a reprezentuje ho hlavně modelka Lea T, která zazářila v kampani Givenchy. Na snímku je právě ona tou svůdnou ženou, ačkoli má ještě mužské pohlaví. Slavná kráska Kate Mossová zase působí mužským dojmem.

Lea T stírá genderové hranice. Narodila se jako syn brazilského fotbalisty Cereza. Už od dětství tušila ona i její blízcí, že něco není v pořádku. "Postupem času se všichni začali modlit, ať jsem jen gay. To by bylo menší zlo pro věřící rodinu," řekla Lea T časopisu Vogue. V pubertě ale zjistila, že ji přitahují muži i ženy. Byla zmatená a neměla ráda sama sebe. Až do doby, kdy se potkala s návrhářem Tiscim. Ten v ní spatřil ženu a otevřel jí oči.

Brazilská transsexuální modelka Lea T

Lea T zatím stále prochází hormonální terapií, aby se připravila na úplnou změnu pohlaví, už teď je jí ale jasné, že se znovu narodila jako žena a dokonce je před ní slibná kariéra modelky.

Přesto se cítí sama. Podle ní si transsexuál nemůže najít pravou lásku, aniž by se nestal pokrytcem a nedržel svou minulost mimo vztah. "My transsexuálové se rodíme a vyrůstáme osamoceni. Po operaci se narodíme znovu, ale opět sami. A umíráme také osamělí. To je cena, kterou platíme," řekla modelka.

Změny pohlaví ale nelituje. "Je to volba, zda být navždy nešťastná, nebo se snažit být šťastná," dodala.